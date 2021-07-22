Ливерпуль убрали из списка объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО убрала Ливерпульский порт из списка объектов всемирного наследия. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Мира 24», за такое решение проголосовали 13 членов комитета. Объясняется это тем, что в этой части города идут работы по его переустройству.
Порт включили в список объектов всемирного наследия в 2012 году и порекомендовали не строить ничего нового в этом районе. Тем не менее, там построили новый стадион.
За всю историю объекты из списка ЮНЕСКО исключали только три раза.