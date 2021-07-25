Ливень затопил десятки улиц Лондона. Видео

Десятки улиц Лондона оказались под водой из-за сильного ливня. Разгул непогоды парализовал движение транспорта. В похожей ситуации оказалась и Швейцария, где дожди привели к подтоплению домов.

Ливень начался в Лондоне после полудня 25 июля. Городские спасательные службы получили сотни звонков от местных жителей из-за подтопления улиц и зданий, сообщил BBC News. Пока власти не располагают сведениями о пострадавших. Дорожно-транспортная полиция заявила о закрытии туннеля и дорожной развязки на востоке города.

«В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена», — написали правоохранители в Twitter.

Местных жителей предупредили о подтоплении станций метро и закрытии трассы А12. По словам метеорологов, в некоторых районах Лондона выпадет от 75 до 100 миллиметров осадков.

Многие жители города стали снимать затопленные улицы на видео и публиковать кадры в соцсетях. Кто-то даже пересел на лодки, чтобы добраться до нужного места.

Некоторым людям пришлось разуться и переходить улицы вброд.

Не обошлось и без подтоплений участков жилых домов.

Швейцария

Сильные ливни прошлись еще и по Швейцарии. Там под водой оказались здания в кантонах Люцерн и Цуг, а также в ряде других регионов центральной части страны. Гроза началась днем 24 июля.

В оперативный центр полиции Люцерна поступило более 200 сообщений от местных жителей. Правоохранителей информировали о последствиях подтоплений. Аварийные службы перекрыли некоторые участки дорог. Сведений о пострадавших пока нет. В кантоне Цуг под водой оказались подвалы и улицы в пяти муниципалитетах.