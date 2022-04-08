Ливанцы зажгли сотни свечей в память о погибших российских военных

Акция в поддержку России прошла в Бейруте у посольства РФ. Ливанцы зажгли свечи в память о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине, об этом сообщило РИА «Новости».

Прошедшее в четверг вечером мероприятие было организовано партией «Мирабитун». Сотни ливанцев вышли на акцию с флагами фракции и России, некоторые держали портреты президента РФ Владимира Путина. Играла ливанская патриотическая музыка, слово держал генеральный секретарь партии Мустафа Хамдан.

«Мы здесь, чтобы заявить о своей солидарности с Россией, которая всегда была на стороне угнетенных народов во всем мире, и с арабским народом в частности. Сегодня Россия противостоит западному империализму. Она против тех, с кем боролся Гамаль Абдельнасер, и тех, кому Никита Хрущев с трибуны ООН постучал башмаком», — заявил Хамдан.

Российский посол в Бейруте Александр Рудаков поблагодарил участников акции за солидарность. Сотни свечей зажгли у стен дипломатической миссии в память о российских военнослужащих, павших во время спецоперации на Украине.