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    08 апреля 2022, 02:16

    Ливанцы зажгли сотни свечей в память о погибших российских военных

    Ливанцы организовали массовую акцию со свечами в поддержку России

    Полина Созыкина

    Акция в поддержку России прошла в Бейруте у посольства РФ. Ливанцы зажгли свечи в память о погибших российских военных в ходе спецоперации на Украине, об этом сообщило РИА «Новости».

    Ливанцы зажгли сотни свечей в память о погибших российских военных

    Прошедшее в четверг вечером мероприятие было организовано партией «Мирабитун». Сотни ливанцев вышли на акцию с флагами фракции и России, некоторые держали портреты президента РФ Владимира Путина. Играла ливанская патриотическая музыка, слово держал генеральный секретарь партии Мустафа Хамдан.

    «Мы здесь, чтобы заявить о своей солидарности с Россией, которая всегда была на стороне угнетенных народов во всем мире, и с арабским народом в частности. Сегодня Россия противостоит западному империализму. Она против тех, с кем боролся Гамаль Абдельнасер, и тех, кому Никита Хрущев с трибуны ООН постучал башмаком», — заявил Хамдан.

    Российский посол в Бейруте Александр Рудаков поблагодарил участников акции за солидарность. Сотни свечей зажгли у стен дипломатической миссии в память о российских военнослужащих, павших во время спецоперации на Украине.