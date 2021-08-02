Ливанец внезапно ожил на собственных похоронах. Видео

В конце июля родственники мужчины, проживавшего в ливанском Эль-Хирмиле в провинции Бекаа, собрались на его похороны. Перед тем, как отвезти гроб с его телом на кладбище, близкие решили с ним попрощаться. Скорбящие неожиданно заметили, что он дышит и шевелится.

Как сообщило издание The Daily Star, они немедленно начали делать ему непрямой массаж сердца и вызвали скорую помощь. Процессия остановилась посреди дороги и ждала, пока приедут врачи. Медики доставили ожившего в больницу, где ему была оказана помощь. Причина, по которой ливанца ошибочно сочли мертвым, неизвестна. Мужчина все еще жив.

Пастор из Южно-Африканской Республики Альф Лукау снял на видео процесс «воскрешения» сразу трех человек. Все они поднялись из гроба по его требованию. Священнослужитель заявил, что он «лишь завершил чудо, начатое Господом».