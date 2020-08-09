Ливан потерял надежду найти живых людей под завалами в Бейруте

За несколько дней поисков российские спасатели нашли тела шестерых погибших после взрыва в Бейруте. Сейчас сотрудники МЧС уже завершили поисково-спасательные работы.

«Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются», — привел ТАСС сообщение оперативного штаба.

По информации МЧС, ливанские власти не надеются больше отыскать людей, которым удалось выжить после взрыва.

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», — пояснил представитель российского ведомства.

Российские спасатели-кинологи с собаками, врачи и психологи прилетели в Бейрут 5 августа. Медики развернули мобильный госпиталь, где за 6 и 7 августа помогли 92 пострадавшим. За время поисков спасатели обнаружили тела шести человек, которые вытащили из-под завалов.

Половина Бейрута превратилась в руины 4 августа, напоминает«Вечерняя Москва». Тогда в порту ливанской столицы произошел сильнейший взрыв. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад. В результате погибли 158 человек, а более шести тысяч жителей получили различные травмы.