Ливан остался без света после остановки электростанций

Ливан остался без света после остановки двух крупнейших электростанций, прекративших работу из-за нехватки топлива. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило агентство Reuters.

Отключение электроэнергии в Ливане может продлиться несколько дней, по словам источника..

Государственная энергетическая компания Ливана (EDL) в прошлом месяце предупреждала, что в октябре возможно полное отключение света из-за истощения запасов топлива. Для функционирования сети необходимо вырабатывать минимум 600 мегаватт в день.

В столичном Бейруте жители страдают от энергетического кризиса так же, как в других частях страны. За последние несколько месяцев многие уже перестали рассчитывать на государство и начали использовать генераторы. Ночью город полностью погружается во тьму. Единственный источник света, который можно встретить в темное время суток, — автомобильные фары, сообщил Middle East Eye.

Поставки иранского топлива в Ливан с августа координирует шиитская группировка «Хезболла». Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщил, что если власти Ливана официально обратятся к ним, то они будут готовы помочь. Однако ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что поставки иранского топлива являются нарушением суверенитета его страны.