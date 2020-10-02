Ливан и Израиль заключат договор о демаркации границ

По словам спикера парламента Ливана Набиха Берри, страны заключат двусторонний договор.

Израиль на переговорах представит министр энергетики Юваль Штайниц. Америка выступит посредником на переговорах.

«Наша цель — положить конец спору о демаркации экономических вод между Израилем и Ливаном», — пояснил Штайниц.