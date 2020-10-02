Ливан и Израиль заключат договор о демаркации границ
Ливан и Израиль заключат рамочное соглашение о демаркации морской и сухопутной границ. Об этом сообщила НСН со ссылкой на The New York Times.
По словам спикера парламента Ливана Набиха Берри, страны заключат двусторонний договор.
Израиль на переговорах представит министр энергетики Юваль Штайниц. Америка выступит посредником на переговорах.
«Наша цель — положить конец спору о демаркации экономических вод между Израилем и Ливаном», — пояснил Штайниц.