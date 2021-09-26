Минск заявил о выталкивании мигрантов из Польши и Литвы в Белоруссию

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за два месяца попробовали больше 700 раз выдворить мигрантов на территорию Белоруссии. Он отметил, что все такие попытки пресекали белорусские пограничники.

«Только в августе — сентябре органами пограничной службы было пресечено более 700 попыток выдворения с территорий Польши и Литвы на территорию Беларуси более 8,5 тысячи беженцев», — заявил Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Госекретарь Совбеза также отметил, что в указанных странах перед депортацией к людям применяли физическую силу. В ООН уже занимаются расследованием фактов о гибели мигрантов, которые были обнаружены в районе белорусско-польской границы. Неделю назад там обнаружили тела трех человек.

Ранее с резкими заявлениями о действиях польских властей выступал белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявлял, что якобы поляки применили оружие и с его помощью силой пытались отогнать мигрантов из Афганистана на территорию Белоруссии.