21 августа 2023, 16:35
Литву призвали отказаться от создания искусственных барьеров для жителей ЕС
МИД: Белоруссия не будет отменять безвизовый режим для жителей Литвы и Польши
Белоруссия призвала Литву не создавать искусственные барьеры для жителей не только этих двух стран, но и Евросоюза в целом. Об этом сообщили в белорусском МИД, сообщил ТАСС.
«Белоруссия не планирует отменять безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши», — добавили в ведомстве.
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Пока Белоруссия пообещала спокойную и прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска. Вводить каких-либо изменений не планируют.
В министерстве добавили, что жители соседних стран сами видят, что в Белоруссии, несмотря на санкции, продолжают работать предприятия, людям доступен широкий выбор товаров и услуг.
«Растет экономика, есть качественная и доступная медицина», — отметили в МИД.
Ранее Белоруссия и Россия задумались о 12 совместных проектах в промышленности на сумму 37 миллиардов рублей. Их рассмотрят в ближайшее время. Сейчас страны сотрудничают по 17 инвестиционным проектам.
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