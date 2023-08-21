Мир 21 августа 2023, 16:35 Литву призвали отказаться от создания искусственных барьеров для жителей ЕС МИД: Белоруссия не будет отменять безвизовый режим для жителей Литвы и Польши Unsplash

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Белоруссия призвала Литву не создавать искусственные барьеры для жителей не только этих двух стран, но и Евросоюза в целом. Об этом сообщили в белорусском МИД, сообщил ТАСС.

«Белоруссия не планирует отменять безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши», — добавили в ведомстве.

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Пока Белоруссия пообещала спокойную и прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска. Вводить каких-либо изменений не планируют.

В министерстве добавили, что жители соседних стран сами видят, что в Белоруссии, несмотря на санкции, продолжают работать предприятия, людям доступен широкий выбор товаров и услуг.

«Растет экономика, есть качественная и доступная медицина», — отметили в МИД.

Ранее Белоруссия и Россия задумались о 12 совместных проектах в промышленности на сумму 37 миллиардов рублей. Их рассмотрят в ближайшее время. Сейчас страны сотрудничают по 17 инвестиционным проектам.