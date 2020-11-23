Минск рассчитывает на транзит и диверсификацию импортных и экспортных поставок через Польшу и Литву. Белоруссия хочет жить в мире, дружбе и согласии, но если увидит их «ненадежность», то предпримет «соответствующие шаги».

Об этом в интервью телеканалу «Белоруссия 1» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Министр подтвердил, что сейчас ведутся переговоры с Россией по реализации поставок, но следует определить, будет ли выгодна такая переориентация товаропотока.

Речь идет о переброске нефтяных потоков из портов Балтии на северо-запад России. У Москвы есть свободные мощности для перенаправления 4-6 миллионов тонн топлива.

«Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Белоруссии <…> Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере», — добавил Макей.

Ранее в интервью он предостерег оппозицию от эскалации революционных настроений. По его мнению, беспорядки могут принести в республику только хаос, смерть и кровь.