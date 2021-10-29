HBO снимет сериал об отравлении Литвиненко с Камбербетчем

Американский телеканал HBO снимет сериал об отравлении экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Главную роль в картине сыграет Бенедикт Камбербетч.

Мини-сериал будет называться «Лондонград», сообщил журнал Variety. В его основу ляжет книга журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Литвиненко сыграет Камбербетч, который также выступит продюсером проекта.

Режиссером станет Брайан Фогель, снявший документальный фильм «Икар». Лента рассказывала о допинговом скандале в российском спорте. Пока точная дата выхода нового мини-сериала и количество серий не сообщаются.

Сейчас над мини-сериалом об отравлении Литвиненко работает британская телекорпорация ITV. Главную роль отдали актеру Дэвиду Теннанту.

Александр Литвиненко был сотрудником КГБ и ФСБ. В 2000 году он бежал в Великобританию и начал работать на разведывательное управление MI6. В 2016 году в организме Литвиненко нашли радиоактивный полоний-210. Состояние мужчины стало резко ухудшаться после чаепития с депутатом Андреем Луговым и предпринимателем Дмитрием Ковтуном. Великобритания считает, что именно они стояли за смертью Литвиненко.