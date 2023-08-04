Мир 04 августа 2023, 16:54 Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией МВД Литвы сообщило о закрытии двух из шести пограничных пунктов на границе с Белоруссией РИА «Новости»

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Власти Литвы примут решение о закрытии двух пограничных пунктов из шести на границе с Белоруссией. Об этом в эфире радиостанции LRT объявил заместитель главы МВД прибалтийской республики Арнольдас Абрамавичюс.

«Официальное решение примут в самое ближайшее время. Если со стороны Польши у Белоруссии всего один пропускной пункт, то у нас их шесть. Сокращение двух пограничных КПП станет одной из превентивных мер», — сказал он.

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Министр МВД Польши Мариуш Каминьский подтвердил в социальной сети Х (прежнее название Twitter), что обсудил с коллегой из Литвы меры реагирования на вероятные угрозы со стороны Белоруссии.

«В телефонных переговорах мы обсудили общие схемы реагирования на кризисную ситуацию, вплоть до возможного полного закрытия всех пограничных переходов», — добавил Каминьский.

Заместитель начальника Генштаба ВС Польши Марек Соколовский ранее заявил о готовности польских военных открыть огонь на границе с Белоруссией в случае возникновения эскалации.