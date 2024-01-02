02 января 2024, 21:20
Литва заявила об ограничениях для белорусов на границе
Литва захотела сократить поток белорусов, въезжающих в страну
Литовские власти обсуждают вопрос ограничения количества въезжающих в страну граждан Белоруссии. На фоне отношений с соседним государством такой поток белорусов в Литве не оправдан, заявила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните в интервью телерадиокомпании LRT.
«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», — отметила премьер Литвы.
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По ее словам, проживающие в Литве представители белорусской оппозиции выступают против введения ограничений. Однако важно «управлять рисками», поэтому власти уже закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из шести, заявила Шимоните.
Премьер пообещала разработать предложения по этому вопросу в январе. Она не уточнила, будут ли они иметь отношение к дальнейшему закрытию КПП на литовско-белорусской границе.
Ранее в Вильнюсе загорелся многоквартирный дом. До пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Есть пострадавшие, они находятся в больницах.
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