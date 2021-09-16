Литва заявила о самоуправстве России в Балтийском море

Литовские власти выразили обеспокоенность в связи с действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии Литвы по вопросу установления Советом Евросоюза ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики. RT ознакомился с документом.

Литовская делегация в Совете ЕС призвала Еврокомиссию продолжить диалог с российской стороной по вопросу управления запасами Балтийского моря. Литва посчитала, что РФ дает высокие квоты допустимого улова рыбы.

«Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки», — сказано в документе.

Литва в комментарии подчеркнула, что все страны ЕС прилагают существенные усилия, чтобы сохранить и использовать на постоянной основе ресурсы Балтийского моря.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал RT, что Россия соблюдает все договоренности с коллегами из Европы по вылову рыбы. Он отметил, что действующие международные комиссии, в частности, в Балтийском море, эффективно работают и определяют объемы промысла.

«Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону», — подчеркнул Савальев.

ОН напомнил, что Россельхознадзор в 2015 году ввел ограничения на поставку в РФ рыбной продукции из стран Балтии из-за некоторых нарушений.