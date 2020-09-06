Литва заявила, что ЕС подрывает авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии

Евросоюз подрывает свой авторитет, не принимая никаких действий в отношении Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

По словам главы МИД Литвы, бездействием ЕС подрывает свой авторитет. Он призвал страны Евросоюза оказывать помощь оппозиции в Белоруссии более ощутимо и сдержанно.

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — заявил Линкявичус в интервью Financial Times.

Кроме того, он пообещал Белоруссии более тесное сотрудничество после проведения определенных реформ.

Ранее министр говорил, что литовское правительство приняло план помощи белорусам. Согласно документу, граждане страны могут получить работу в Литве, а также им окажут содействие в оформлении визы. На это президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил, что Литва должна заниматься своими проблемами.

Белоруссия 9 августа провела выборы президента, на которых победил Лукашенко. После этого несогласные жители страны начали выходить на митинги. Они требуют отставки главы республики и проведения повторного голосования.