Мир 03 января 2023, 20:29 Литва выступила за введение моратория на русскую культуру Министр культуры Литвы Кайрис предложил «поставить на паузу» русскую культуру

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Введение временного моратория на творчество русских классиков предложил ввести министр культуры Литвы Симонс Кайрис. Об этом он заявил в эфире телеканала LTR в ходе дискуссионного ток-шоу.

Литовский министр отметил, что его украинский коллега Александр Ткаченко уже предлагал странам Запада воздержаться от популяризации русской культуры, пока не закончатся боевые действия.

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По его словам, Ткаченко предлагал не сжигать книги или уничтожать произведения, а сделать паузу в отношении русских классиков.

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«Мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми. Мне нравится термин „ментальный карантин“, когда артефакты русской культуры на время забываются», — подчеркнул Кайрис.

Министр добавил, что государство в данном случае не может выступать в роли цензора. Акцент нужно сделать на личной осознанности людей и культурных учреждений.

Другую позицию в программе представил оперный тенор Вайдас Вишняускас. Он подчеркнул, что «зло не имеет национальности», а также предложил посмотреть на страны Западной Европы, где в репертуарах театров сохранились произведения русских классиков.

Призыв к странам Запада объявить бойкот русским классикам министр культуры Украины Александр Ткаченко написал в своей статье для британской газеты The Guardian. Как выяснил News.ru, произведения Чайковского, Мусоргского и других русских классиков продолжают ставить в театрах Европы.