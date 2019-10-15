Литва выразила надежды на постоянное военное присутствие США

В настоящее время в Литве находятся 500 американских военных, они прибывают с 29 танками «Абрамс» и прочей техникой.

По словам Науседы, несмотря на уход США из Турции и отказ в помощи курдам, у Литвы есть основания рассчитывать на постоянное размещение американского военного контингента на своей территории. При этом он сослался на пример Польши.

«Как вы прекрасно понимаете, политика США — дело самих США, мы все же трактуем США как очень ответственного партнера, который до этой поры не позволял нам сомневаться в надежности своих обязательств по отношению к Литве», — развеял он сомнения в союзнике после событий в Турции.

Также Науседа предположил, что «президент США найдет способы убедить турецкую сторону прекратить эту кровавую агрессию и вернуться к нормальному и цивилизованному пути решения проблемы».