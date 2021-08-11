Литва ввела ограничения для непривитых от ковида граждан
Власти Литвы ввели новые ограничения для своих граждан, которые не хотят ставить вакцину от коронавируса. На их решение даже не повлиял многотысячный митинг, развернувшийся накануне у здания парламента. Об этом написал сайт «Русская планета».
В новых правилах указано, что людям, не имеющим «паспорт возможностей», запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, заведения общепита, а также места развлечений. Невакцинированных будут пускать только в небольшие магазины и аптеки.
Ранее литовские власти хотели запретить непривитым гражданам пользоваться общественным транспортом и получать медуслуги, но в результате передумали вводить такое ограничение.