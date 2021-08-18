Литва вручила Белоруссии ноту из-за пересечения границы силовиками

МИД Литвы вручил Белоруссии ноту протеста после того, как 12 белорусских пограничников незаконно пересекли литовскую границу. Об этом сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Видео с места с белорусско-литовской границы появилось в Сети.

«Мы информировали Белоруссию, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и так уже достаточно напряженной ситуации», — сказал Ландсбергис. Его процитировал «Интерфакс».

Он добавил, что проинформировал о случившемся партнеров по ЕС и НАТО. Министр отметил, что реакции белорусских властей на предостережения со стороны Литвы стали немного спокойнее.

«Эти реакции теперь несколько более спокойные, мы видим после этого только очередные разговоры через СМИ. Но мы все равно сохраняем и официальное информирование правительства», — добавил Ландсбергис.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что произошедший накануне случай доказал, что Белоруссия занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС и таким образом нарушает все имеющиеся международные нормы.

Науседа отметил, что официальные ведомства Литвы должны быть готовы к оперативной реакции на нарушения границы и гибридные угрозы.

«Необходимо обеспечивать постоянную охрану границы, в случае необходимости выделять для этого все силы и ресурсы», — заключил он.

Ранее МИД Литвы сообщил о том, что 12 белорусских пограничников в Шальчининкском районе в экипировке для подавления беспорядков насильственным путем вытеснили 35 мигрантов, при этом сами зашли на литовскую территорию.