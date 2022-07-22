Литва возобновит транзит через Калининград по железной дороге

Транзит попавших под санкции товаров между Россией и Калининградом возобновят 22 июля. Компания грузовых перевозок LTG Cargo, принадлежащая «Литовским железным дорогам», будет осуществлять его в соответствии с обнародованным Еврокомиссией руководством.

LTG Cargo снова запустит перевозки с учетом регламента совета ЕС и руководства ЕК, а также толкований компетентных органов. Условиями назвали усиление контроля транзитных товаров, сообщил «Интерфакс».

ЕС необходимо установить контроль над тем, чтобы транзит не стали использовать для обхода санкций. Перевозка товаров и технологий военного и двойного назначения по-прежнему запрещена. Выбранный способ транспортировки на это не влияет.

В LTG Cargo уточнили, что объем грузоперевозок по железной дороге должен находиться на уровне среднего показателя за три года — с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения рассчитают для каждого кода товара отдельно. Если объем заявок достигнет среднегодовых значений, их отклонят.

При расчете среднего показателя перевозок не будут учитывать товары, которые ранее перевозили грузовыми автомобилями.