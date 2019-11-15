  • Литва сообщила о состоявшемся обмене осужденными с Россией

    15 ноября 2019, 16:38

    Дарья Бунякова

    После помилования осужденных Литва обменялась с Россией заключенными. Таким образом, на родину вернулись два россиянина и два литовца. Об этом сообщила пресс-служба главы прибалтийской республики Гитанаса Науседы.
    Литва сообщила о состоявшемся обмене осужденными с Россией

    «Два гражданина Литвы — Евгений Матайтис и Арстидас Тамошайтис — были успешно возвращены в Литву и возвращаются в свои семьи. <…> Два российских гражданина были одновременно переведены в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

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    В пресс-службе также добавили, что вместе с литовскими осужденными был помилован гражданин Норвегии Фроде Берг, которого уже передали посольству Норвегии в Литве.

    «Я благодарю литовских офицеров, которые профессионально и плавно вернули литовских граждан на родину. Я счастлив, что их близкие наконец-то получили возможность увидеть своих мужей, отцов и сыновей. Я благодарю всех и каждого за их терпение и доверие к своей стране», — сказал Науседа.

    Россия и Литва обменялась осужденными 15 ноября. Обмен происходил на границе двух стран. В Россию вернулись Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, осужденные за шпионаж.