Литва сообщила о состоявшемся обмене осужденными с Россией

«Два гражданина Литвы — Евгений Матайтис и Арстидас Тамошайтис — были успешно возвращены в Литву и возвращаются в свои семьи. <…> Два российских гражданина были одновременно переведены в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Россия согласилась на взаимное помилование осужденных с Литвой Подробнее

В пресс-службе также добавили, что вместе с литовскими осужденными был помилован гражданин Норвегии Фроде Берг, которого уже передали посольству Норвегии в Литве.

«Я благодарю литовских офицеров, которые профессионально и плавно вернули литовских граждан на родину. Я счастлив, что их близкие наконец-то получили возможность увидеть своих мужей, отцов и сыновей. Я благодарю всех и каждого за их терпение и доверие к своей стране», — сказал Науседа.

Россия и Литва обменялась осужденными 15 ноября. Обмен происходил на границе двух стран. В Россию вернулись Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, осужденные за шпионаж.