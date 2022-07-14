Литва согласилась с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград «из уважения к трансатлантическому единству»

Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии по транзиту в Калининград «из уважения к трансатлантическому единству», сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните. Об этом написало РИА ФАН. Видео выступления премьера опубликовала пресс-служба правительства страны.

По словам Шимоните, транзит некоторых санкционированных товаров «будет сопряжен с еще более тщательным контролем», призванным убедиться, что они действительно предназначены для нужд Калининградской области. Товары, следующие в обратную сторону, проверят на предмет того, не доставили ли их в регион неразрешенными способами.

«Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», — уточнила Шимоните.

Ранее на сайте правительства Литвы появилось разъяснение по частичному снятию ограничений на транзит в Калининградскую область. Там также уточнялось, что Литва «останется верной трансатлантическому партнерству и будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС». Указывалось, что Литва, как член трансатлантического сообщества и его «последовательный союзник», не может игнорировать позиции и оценки стратегических партнеров в области внешней политики и безопасности.

В Литве заявили, что сейчас может создаться впечатление, будто трансатлантическое сообщество смягчает свою санкционную политику в отношении России. Однако Литва продолжает выступать за «самые строгие и широкие формы применения санкций ЕС» и намерена эффективно обеспечивать их применение «путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки».