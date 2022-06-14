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    14 июня 2022, 08:58

    Литва сочла прямой угрозой идею об отказе от признания ее независимости

    МИД Литвы: возможный отказ от признания независимости страны — прямая угроза для нее

    Оксана Кириллова

    Литва считает «прямой угрозой» внесенный в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости страны. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис изданию Foreign Policy.

    Литва сочла прямой угрозой идею об отказе от признания ее независимости

    «Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — подчеркнул Ландсбергис.

    Он добавил, что Литва «очень серьезно относится» ко всему, что заявляют в Москве, в том числе к предложению депутата Евгения Федорова.

    Именно парламентарий от «Единой России» 8 июня внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». В пояснительной записке указывается, что решение принято неконституционным органом и с нарушением требований советской Конституции, а потому незаконно. Федоров добавил, что Литва не проводила референдум о выходе из состава СССР и не обозначила переходный период для рассмотрения спорных вопросов, что, в свою очередь, нарушает закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».