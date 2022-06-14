Литва сочла прямой угрозой идею об отказе от признания ее независимости

Литва считает «прямой угрозой» внесенный в Госдуму законопроект об отказе от признания независимости страны. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис изданию Foreign Policy.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьез», — подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что Литва «очень серьезно относится» ко всему, что заявляют в Москве, в том числе к предложению депутата Евгения Федорова.

Именно парламентарий от «Единой России» 8 июня внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». В пояснительной записке указывается, что решение принято неконституционным органом и с нарушением требований советской Конституции, а потому незаконно. Федоров добавил, что Литва не проводила референдум о выходе из состава СССР и не обозначила переходный период для рассмотрения спорных вопросов, что, в свою очередь, нарушает закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».