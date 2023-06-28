28 июня 2023, 11:04
Литва собралась передать Украине 80 систем SkyWiper для подавления дронов
«Лента.ру»: Литва намерена передать Украине оборудование для подавления беспилотников
Минобороны Литвы запланировало передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 2,4 миллиона евро. Об этом сообщила «Лента.ру».
По данным издания, литовское оборонное ведомство внесло проект резолюции о передаче киевскому режиму ряда вооружений на рассмотрение парламента. В частности, передать Украине планируется 17 комплектов боевых беспилотников Warmate, а также 80 систем для подавления дронов EDM4S SkyWiper.
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В документе указано, что переданное оборудование Украина должна использовать «для обеспечения внутренней безопасности украинской армии и подведомственных ей учреждений», а также в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Резолюция уже получила одобрение офиса правительства Литвы и проходит процедуру рассмотрения парламентом.
Ранее сообщалось, что Швеция, Нидерланды, Литва, Исландия, Дания и Великобритания передали около 630 миллионов долларов в Международный фонд поддержки Украины. Примерно треть этой суммы пойдет на закупку запчастей для украинских танков, средств разведки и артиллерийских снарядов.
Президент Литвы Гитанас Науседа призывал Запад переступить красные линии по поставкам оружия на Украину. Он подчеркнул, что решение нужно принимать как можно быстрее.
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