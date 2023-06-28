Мир 28 июня 2023, 11:04 Литва собралась передать Украине 80 систем SkyWiper для подавления дронов «Лента.ру»: Литва намерена передать Украине оборудование для подавления беспилотников скриншот с видео, Karinės Paslaptys - Military TV Show / YouTube

Читать 360tv в

Минобороны Литвы запланировало передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 2,4 миллиона евро. Об этом сообщила «Лента.ру».

По данным издания, литовское оборонное ведомство внесло проект резолюции о передаче киевскому режиму ряда вооружений на рассмотрение парламента. В частности, передать Украине планируется 17 комплектов боевых беспилотников Warmate, а также 80 систем для подавления дронов EDM4S SkyWiper.

Реклама

В документе указано, что переданное оборудование Украина должна использовать «для обеспечения внутренней безопасности украинской армии и подведомственных ей учреждений», а также в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Резолюция уже получила одобрение офиса правительства Литвы и проходит процедуру рассмотрения парламентом.

Ранее сообщалось, что Швеция, Нидерланды, Литва, Исландия, Дания и Великобритания передали около 630 миллионов долларов в Международный фонд поддержки Украины. Примерно треть этой суммы пойдет на закупку запчастей для украинских танков, средств разведки и артиллерийских снарядов.

Президент Литвы Гитанас Науседа призывал Запад переступить красные линии по поставкам оружия на Украину. Он подчеркнул, что решение нужно принимать как можно быстрее.