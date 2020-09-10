Литва смягчит правила самоизоляции для возвращающихся в страну

С 15 сентября срок обязательной самоизоляции сократится с двух недель до 10 дней. Это правило будет действовать, если тест на коронавирус окажется отрицательным.

Сейчас для тех, кто возвращается из стран с большим числом случаев коронавируса, обязательна двухнедельная самоизоляция. Накануне Еврокомиссия предложила во всех государствах-членах ЕС не сажать на самоизоляцию лица, которые приезжают из местностей, где показатель заболеваемости за последние 14 дней составил до 25 случаев на 100 тысяч граждан.

Пока что самоизоляция обязательна для граждан, возвращающихся из местностей, где показатель заболеваемости за последние две недели составил 16 и более случаев на 100 тысяч жителей.

Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией, чтобы не вводить запрет на въезд из нее в эти республики. СМИ называют «балтийским пузырем» свободное перемещение жителей региона.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 36 случаев коронавируса. Всего заболели 3199 граждан, умерли 86.