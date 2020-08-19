Литва сделала Александра Лукашенко невъездным

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что его ведомство составило список национальных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 31 чиновника его правительства.

Документ передан на утверждение министерству внутренних дел республики.

«Мы приветствуем решимость Европейского Совета начать процесс введения европейских санкций и присоединяемся к нему. Национальные санкции будут применены к тем, кто совершал насилие, применял чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы», — цитирует министра Delfi.

Линкявичус уточнил, что речь идет только о запрете на въезд в Литву. В списке фигурируют Лукашенко и приближенные к нему лица.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение о выделении дополнительной помощи гражданам страны в размере 53 миллионов евро.