Литва решила выслать временного поверенного в делах России | 360°

Мир 03 октября 2022, 14:09 Поделиться Telegram

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Viber Литва решила выслать временного поверенного в делах России Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя unsplash

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Временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя объявили персоной нон грата, рассказали в МИД республики. Дипломату дали пять дней на то, чтобы покинуть страну, сообщило РИА «Новости».

В понедельник в министерство иностранных дел Литвы вызвали официального представителя российского посольства. До него донесли решение, связанное с временным поверенным в делах РФ.

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«Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата. Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней», — заявили в литовском МИД.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Литву и Украину в «препарировании» исторической правды. Она напомнила, что в период Великой Отечественной войны в прибалтийской республики проживали около 200 тысяч евреев. Большинство из них уничтожили при активном соучастии местных коллаборационистов, добавила представитель российского МИД. Обе страны предпочитают умалчивать о тех событиях, тем более, что эти факты «не вписываются в доминирующую на Западе проукраинскую пропаганду», — подчеркнула Захарова.

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