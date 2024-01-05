Мир 05 января 2024, 18:36 Литва решила ужесточить порядок трудоустройства иностранцев МВД Литвы сообщило об ужесточении порядка трудоустройства иностранцев РИА «Новости»

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В МВД Литвы раскрыли незаконную схему трудоустройства иностранных граждан в стране. На этом фоне власти решили ужесточить правила приема на работу выходцев из других стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Наблюдается тенденция, когда бездействующие фирмы обращаются за выдачей вида на жительство иностранцам, которых они якобы намерены трудоустроить», — пояснили в МВД.

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Однако иностранцы затем устраиваются на работу в другие компании. Чтобы предотвратить незаконную практику, в Литве введут новый порядок. В частности, если власти установят, что компания не ведет дела, то ее на полгода лишат права пригласить иностранцев на работу. От таких заявителей также не будут принимать документы на оформление вида на жительство для работников.

Ранее литовские власти начали обсуждать вопрос о сокращении числа въезжающих в страну граждан Белоруссии. Такое решение связано с ухудшением отношений Вильнюса и Минска.