По информации радио Sрutnik со ссылкой на заседание кабмина, литовское правительство примет участие в споре о российско-германском газопроводе. В настоящее время спор рассматривается в Европейском суде общей юрисдикции.

Операторы «Северного потока» и «Северного потока — 2» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG попросили отменить дискриминационные меры Евросоюза.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что у Литвы «есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена». Так, Литва планирует поддержать сторону Европейского парламента и Совета и добиться отклонения исков компаний.

Министерство юстиции Литвы обратил внимание на то, что газопроводы дают «Газпрому» альтернативные источники. С их помощью компания может манипулировать поставками газа в ЕС.