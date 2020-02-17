Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело в Верховном суде Швеции. Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление литовского Министерства энергетики, суд отклонил просьбу Литвы о пересмотре решения Апелляционного суда Швеции.

Литва хотела доказать, что в 2004–2012 годах «Газпром» завышал цены на газ, пользуясь правом монополиста на литовском рынке. В 2016 году Стокгольмский арбитраж встал на сторону российской стороны, после чего Апелляционный суд оставил постановление без изменений.

Таким образом, республика проиграла дело в последней инстанции. Постановление окончательное, и обжаловать его больше нельзя.

Разбирательства Литвы и «Газпрома» продолжаются уже восемь лет. Судебные издержки составили 10,5 миллиона евро. Кроме того, Литва теперь должна также возместить издержки «Газпрому».

Несмотря на то, что страна хотела минимизировать свою зависимость от российских энергопоставок, в сентябре 2019 года в республику пришла первая партия сжиженного газа.