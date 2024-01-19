Мир 19 января 2024, 11:13 Литва призвала в десятки раз увеличить военную помощь Украине Глава МИД Литвы Ландсбергис: ВСУ нужно в 10 раз больше оружия, чем поставили Fabian Sommer / Global Look Press

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Союзникам Украины следует в десятки раз нарастить военную помощь. Нынешних объемов поставок недостаточно, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Его процитировали «Известия».

«Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», — сказал он.

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Габриелюс Ландсбергис призвал нарастить поставки по меньшей мере в 10 раз. Прежних объемов, по его мнению, недостаточно для успеха на поле боя.

После провалившегося контрнаступления в конце 2023 года министр предупреждал, что из-за усталости от конфликта Украина прекратит свое существование. Он призвал страны Запада усилить ее поддержку.

Запасы вооружений Украины почти истощились, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. К особо важным и дефицитным он отнес системы ПВО.