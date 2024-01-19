Мир 19 января 2024, 14:12 Литва признала усталость Запада от украинского конфликта Президент Литвы Науседа: Запад устал от украинского конфликта РИА «Новости»

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Западные страны устали от конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Mundo.

При этом литовский лидер подчеркнул, что усталость от Украины на восточном фланге НАТО «не столь сильна».

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«Мы понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона», — пояснил Науседа.

Он связал неудачи украинской армии с нерасторопностью союзников, которые приняли «хорошие решения», но медленно их реализовывают.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Украинские военные не смогли прорвать оборону ВС России и понесли колоссальные потери в живой силе и технике.

На фоне этого в западных странах стали говорить о целесообразности продолжения поддержки. Главный спонсор Украины — США — с конца декабря 2023 года перестали отправлять ВСУ военную помощь. В Белом доме заявили об истощении вооружений украинской армии.