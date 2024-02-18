Мир 18 февраля 2024, 09:23 Литва признала ограниченное действие санкций на Россию Президент Литвы Науседа: санкции действуют неэффективно на экономику России

Читать 360tv в

Санкции Евросоюза против России почти не оказали никакого влияния на ее экономику. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Его процитировало агентство BNS.

«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — сказал литовский лидер.

Реклама

Науседа пояснил, что в своей оценке опирается на объективные показатели. В частности, на данные макроэкономики России, добавил он.

Причиной стойкости российской экономики Науседа назвал обход вводимых рестрикций. Он заявил, что механизмы для этого «разрослись настолько», что делают санкции пустыми.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что 13-й пакет ограничений необходим для контроля обхода санкций. Она предупредила, что со странами, помогающими России, ведут «жесткие разговоры».