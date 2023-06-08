08 июня 2023, 18:56
Литва присоединилась к антироссийскому иску Украины
Международный суд ООН утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России
Присоединение Литвы к иску Украины против России утвердили в Международном суде ООН в Гааге. Об этом министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска сообщила в эфире радиостанции Ziniu Radijas.
«Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле „Украина против России“. В течение месяца мы должны представить свои соображения», — сказала она.
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Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.
МИД России направил в Международный Суд ООН письменные возражения против иска украинских властей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главной целью спецоперации является защита людей от геноцида и многолетних издевательств.
Для того, чтобы это прекратилось, на Украине необходимо «осуществить демилитаризацию и денацификацию». Россия не собирается оккупировать территорию соседнего государства, отметил Небензя.
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