Мир 08 июня 2023, 18:56 Литва присоединилась к антироссийскому иску Украины Международный суд ООН утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России Unsplash

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Присоединение Литвы к иску Украины против России утвердили в Международном суде ООН в Гааге. Об этом министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска сообщила в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

«Международный суд в Гааге разрешил Литве участие в деле „Украина против России“. В течение месяца мы должны представить свои соображения», — сказала она.

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Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России в январе 2017 года с требованием признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.

МИД России направил в Международный Суд ООН письменные возражения против иска украинских властей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что главной целью спецоперации является защита людей от геноцида и многолетних издевательств.

Для того, чтобы это прекратилось, на Украине необходимо «осуществить демилитаризацию и денацификацию». Россия не собирается оккупировать территорию соседнего государства, отметил Небензя.