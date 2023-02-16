16 февраля 2023, 08:41
Литва прекратила сотрудничество с Белоруссией по пропуску через границу
ГПК Белоруссии: Литва прекратила взаимодействие по пропуску транспорта через границу
Власти Литвы уведомили Белоруссию о прекращении взаимодействия по бесперебойному потоку транспорта через государственную границу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба белорусского пограничного комитета.
«Служба охраны государственной границы при МВД Литвы прекратила сотрудничество по взаимодействию с пограничными и таможенными службами Белоруссии по увеличению пропускной способности и обеспечению бесперебойного потока транспорта через пропускные пункты на границе», — говорится в сообщении ведомства.
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Погранкомитет Белоруссии подчеркнул, что Литва приняла это решение в одностороннем порядке.
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«В присланном уведомлении не указаны причины прекращения взаимодействия», — отметили в ГПК.
Белоруссия и Литва сотрудничали на основании соглашения, заключенного в ноябре 2019 года.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика открыта для Литвы и настроена на диалог.
Белоруссия
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