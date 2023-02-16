Мир 16 февраля 2023, 08:41 Литва прекратила сотрудничество с Белоруссией по пропуску через границу ГПК Белоруссии: Литва прекратила взаимодействие по пропуску транспорта через границу РИА «Новости»

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Власти Литвы уведомили Белоруссию о прекращении взаимодействия по бесперебойному потоку транспорта через государственную границу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба белорусского пограничного комитета.

«Служба охраны государственной границы при МВД Литвы прекратила сотрудничество по взаимодействию с пограничными и таможенными службами Белоруссии по увеличению пропускной способности и обеспечению бесперебойного потока транспорта через пропускные пункты на границе», — говорится в сообщении ведомства.

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Погранкомитет Белоруссии подчеркнул, что Литва приняла это решение в одностороннем порядке.

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«В присланном уведомлении не указаны причины прекращения взаимодействия», — отметили в ГПК.

Белоруссия и Литва сотрудничали на основании соглашения, заключенного в ноябре 2019 года.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика открыта для Литвы и настроена на диалог.