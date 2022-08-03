Литва предупредила о возможных проблемах с транзитом в Калининград из-за банков

С транзитом товаров на территорию Калининградской области могут возникнуть проблемы. Об этом заявил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис. Он пояснил, что расчеты за перевозку грузов зависят только от банков.

«Государство никоим образом не может обязывать банки, это будет зависеть от их собственных решений», — процитировало Скуодиса интернет-издание Delfi.

Как отметил министр, все обрабатывающие подобные платежи банки должны быть уверены, что государственные учреждения следят за соблюдением санкций. Финансовые организации не хотят нарушать ограничительные меры, введенные против России. Банки придерживаются собственной ценностной политике.

«Я не могу себе представить, чтобы компании в моем (транспортном — прим. ред.) секторе могли предоставлять услуги, если они не оплачиваются. То, как они оплачиваются, является ответственностью клиентов», — заявил Скуодис.

Ранее литовский банк Siauliu Bankas объявил о прекращении приема платежей в рублях. Решение начнет действовать с 15 августа. С 1 сентября финансовая организация прекратит расчеты с Россией и Белоруссией в любой валюте.