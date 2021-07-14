Литва предложит Евросоюзу ужесточить миграционную политику

Литва собирается предложить Евросоюзу ужесточить условия приема мигрантов. Об этом рассказал председатель комитета по национальной безопасности и обороне республики Лауринас Касчюнас, написал сайт kp.ru.

Литва предложит ЕС запретить мигрантам, претендующим на убежище, свободно передвигаться по стране до вынесения решения по их просьбе. Также будет предложено ужесточить правила обжалования нелегальными мигрантами отказа в предоставлении убежища.

Полный список предлагаемых изменений составит МИД Литвы. В Вильнюсе считают существующую миграционную политику ЕС слишком мягкой и устаревшей.