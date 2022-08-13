Литва предложила запретить въезд россиянам на уровне ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что нужно запретить россиянам въезд в страны Шенгена на уровне Евросоюза. Об этом сообщил телеканал BNS.

Ранее Эстония отказалась пускать россиян по выданным консульством визам. Габриелюс отметил, что такой запрет будет эффективнее, если его утвердить на уровне ЕС.

«По оценкам наших инстанций, по своей сути, решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва», — рассказал министр.

Депутат Европарламента Яна Тоом раскритиковала действия Эстонии. Она отметила, что по выданной страной визе можно попасть в другие государства Шенгенского соглашения, а через них все равно въехать в республику. Тоом уверена, что остальные страны Европы не пойдут на всеобщий запрет визы для россиян.

Также она отметила, что цель санкций — восстановить мир. Действия Эстонии вряд ли этому способствуют, считает депутат.

Ограничения на въезд в Эстонию начнут действовать с 18 августа. Выезд по шенгенским визам запрещен не будет.