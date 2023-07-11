Мир 11 июля 2023, 04:51 Литва потребовала от НАТО отказаться от ограничений на число военных баз у границ с Россией Times: Литва предложила НАТО отказаться от ограничений на число военных баз у границ с РФ Викимедиа

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Литовский лидер Гитанас Науседа призвал руководство Североатлантического альянса отказаться от действующих ограничений на создание баз рядом с границами России. Об этом он сообщил в беседе с Times.

По мнению Науседы, в связи с установкой российского ядерного оружия на территории Белоруссии, блоку следует признать «мертвым» основополагающий договор Россия-НАТО. Также президент Литвы рекомендовал союзникам по альянсу быстрее увеличить свои военные расходы из-за угрозы «очень хрупкой и опасной ситуации».

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Ранее пограничники Литвы прекратили оформление лиц и транспортных средств на территории пункта пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Как заявили в белорусском пограничном комитете, вся ответственность за большие очереди и напряженную обстановку на границе лежит на литовской стороне.

В конце июня стало известно, что Литва решила отправить на Украину технику для подавления беспилотников. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли 17 комплектов боевых БПЛА Warmate. Такие действия объяснили стремлением к обеспечению безопасности украинских военных и подведомственных ВСУ учреждений.