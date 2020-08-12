Литва потребовала новых выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов улетела в Литву, откуда записала видеообращение к соотечественникам с просьбой прекратить митинги. Сегодня Литва потребовала новых выборов и заявила, что белорусские власти заставили Тихановскую принять неприятное решение.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты». По словам дипломата, после посещения Центральной избирательной комиссии Тихановская какое-то время находилась в неизвестном месте, после чего вылетела в Литву.

Также Линкявичюс не отрицает, что это мог быть специально разработанный план, чтобы для волнений в Белоруссии было меньше причин.

Представитель МИД Латвии заявил, что в Белоруссии должны пройти новые выборы.

Конечно [Белоруссия должна провести новые выборы], поскольку эти выборы не являются свободными, демократическими Линас Линкявичюс.

Тем временем в Могилеве задержали мужчину, который хотел принять участие в протестных акциях. У него нашли взрывное устройство.

Ранее белорусская милиция призналась, что ее сотрудники были вынуждены стрелять боевыми патронами по протестующим.