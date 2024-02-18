Мир 18 февраля 2024, 21:13 Литва пообещала поставить Украине истребители F-16 в июне Foreign Policy: ВСУ получат истребители F-16 из Литвы в июне 2024 года piqsels

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Первые истребители F-16 могут прибыть в распоряжение Вооруженным силам Украины летом 2024 год. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военные самолеты прибудут на Украину в июне. Эту информацию подтвердил анонимный европейский чиновник издания. По его словам, украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США 12 пилотов пройдет обучение на истребителях.

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До этого украинское правительство заявило о планах закупить истребители пятого поколения KAAN в Турции. Посол Василий Боднар заявил, что украинские предприятия участвуют в разработке двигателя для этого самолета.

В начале февраля стало известно, что на Украине начали готовить инфраструктуру для приема американских истребителей F-16. Глава СНБО Алексей Данилов отмечал, что эта работу ведут согласно утвержденному графику.