Литва подсчитала стоимость защиты ЕС от белорусских мигрантов

Литва столкнулась с гибридной агрессией, которая направлена не только против республики, но и против всего Европейского союза и его основных демократических ценностей. Работы по техническому обеспечению безопасности литовского участка ЕС обойдутся в 500 тысяч евро.

Об этом министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

«Одна из необходимых мер, которую мы должны принять немедленно, — это установка физического барьера между Литвой и Белоруссией. Согласно предварительным подсчетам, только технические мероприятия по усилению контроля границы обойдутся примерно в 500 тысяч евро», — заявила Билотайте.

Деньги пойдут на установку физического забора, наблюдений за границей с помощью интеллектуальных технологий и усиление пограничного контроля совместными силами союзников ЕС. Только такими мерами можно остановить большинство нелегальных мигрантов.

Еврокомиссар пообещала выделить на создание и установку физического барьера на границе с Белоруссией 10-12 миллионов евро.

С началом кризиса нелегальной миграции литовскую границу охраняют 100 офицеров, а также 30 машин и вертолетов, которые постоянно следят за ситуацией. С начала года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 3 545 человек.

На территории литовской пограничной заставы Кабеляй 26 июля произошла потасовка между нелегалами, живущими в пункте размещения. Причиной стал религиозный и культурный конфликт. Разнимали мигрантов пограничники и патрули с соседних застав.