Мир 08 июля 2023, 14:14 Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска «Мядининкай» Погранкомитет Белоруссии: Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» РИА «Новости»

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Литовские пограничники в одностороннем порядке перестали проводить оформление лиц и транспортных средств в районе пункта пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба пограничного комитета республики.

КПП находится напротив белорусского пункта пропуска «Каменный лог». Ведомство подчеркнуло, что готово продолжать пропускать транспорт и лиц со своей стороны.

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«На литовской стороне лежит вся ответственность за образование очередей и обострение обстановки на границе. Рекомендуем учесть сложившиеся обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты движения», — отметили в пограничном комитете Белоруссии.

В феврале 2023 года власти Литвы и Польши уже объявляли о закрытии пропуска через границу с соседней республикой в одностороннем порядке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что такие действия с экономической точки зрения являются провокацией.