Литва «перекроет кислород» БелАЭС в Прибалтике

Литовское правительство планирует устроить «гонения на киловатты» из БелАЭС, сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса.

Вильнюс решил не допускать производимое на БелАЭС электричество на рынок Литвы и Прибалтики. Министр энергетики считает, что это слишком амбициозная задача.

«Цель — чтобы ни один киловатт-час не попал на нашу биржу электроэнергии», — отметил Жигимантас Вайчюнас.

Он отметил, что Литва применит все инструменты, чтобы уберечься от электроэнергии, созданной с российскими специалистами. По словам министра, в настоящее время Литва «наблюдает за ситуацией», принимает «необходимые меры» и ищет способ оградить Прибалтику от нежелательной энергии.