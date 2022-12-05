Мир 05 декабря 2022, 09:10 Литва передаст Украине артиллерийские снаряды натовского калибра Глава Минобороны Литвы Анушаускас: страна направит Украине снаряды натовского калибра Defense.gov

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Литовские власти решили отправить на Украину артиллерийские снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на своей странице в Twitter.

«Литва отправит 155-миллиметровые снаряды для украинской артиллерии», — написал он.

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Анушаускас 3 декабря заявил, что Литва направит украинской стороне две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

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Ранее командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что ротационные подразделения армии Соединенных Штатов в Литве поменяли режим присутствия на боевой.

После начала российской операции на Украине Запад постоянно снабжает киевский режим вооружением. Россия не раз выступала против этого и заявляла, что таким образом западные страны только затягивают конфликт.