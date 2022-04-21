Литва передала Украине минометы на десятки миллионов евро

Литва направила на Украину партию тяжелых минометов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Число переданных минометов он не назвал. Анушаускас напомнил, что Литва регулярно направляет Киеву вооружение и амуницию.

«Около месяца назад я насчитал около 35 позиций. Переданы не только ракетные системы Stinger, но и другое противовоздушное, противотанковое оружие, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи», — сообщил глава оборонного ведомства Литвы.

Страна одной из первых в НАТО в 2014 году официально призналась в поставках вооружения Украине. Позже украинская сторона пояснила, что речь шла о «летательном оружии» советского производства.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что с начала российской спецоперации Украина получила от других стран самолеты и запчасти для них, что поспособствовало усилению ее военного потенциала в небе. По мнению экспертов, поставки вооружения на Украину только усугубят положение и оттянут окончание конфликта.