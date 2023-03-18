Мир 18 марта 2023, 13:30 Литва передала Украине более 100 конфискованных у контрабандистов автомобилей LRT: Литва отправила Украине свыше 100 конфискованных у контрабандистов автомобилей Unsplash

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Таможенные службы Литвы отправили на Украине свыше 100 автомобилей, конфискованных у контрабандистов. Об этом в эфире радиостанции LRT сообщил один из организаторов акции «Железная реинкарнация» Реналдас Габартас.

По его словам, совместная работа движения и таможенников началась в мае 2022 года.

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«С тех пор на Украину переслали уже свыше 100 автомобилей», — сказал Габартас.

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Организатор проекта уточнил, что таможенные службы часто пресекают попытки ввоза контрабанды в Литву, после чего просят суд изъять автомобиль как средство преступления.

«В основном это происходит при попытках ввезти в Литву сигареты из России и Белоруссии. Там они значительно дешевле, чем в республике», — добавил он.

Габартас отметил, что зачастую автомобили приходится подолгу ремонтировать, поскольку из-за длительного юридического оформления они стоят без движения и ломаются.

Ранее сообщалось, что «Литовские железные дороги» запланировали полностью отказаться от перевозки белорусских и российских грузов по территории республики.