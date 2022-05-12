Литва отзовет посла из России

Власти Литвы отзовут полномочного посла Эйтвидаса Баярунаса из России с 1 июня. Соответствующий указ принял сейм, сообщается на официальном сайте парламента.

Сейм Литвы также принял соответствующий декрет о закрытии Генерального консульства в Санкт-Петербурге с 7 июня.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис ранее сообщал, что страна сокращает уровень дипломатических связей с Россией и закрывает российское представительство в Клайпеде.

Днем 12 мая сейм Латвии принял постановление о приостановлении двухстороннего договора с Россией о памятниках и мемориальных сооружениях.

Местные СМИ сообщили, что это связано со скорым сносом памятника Освободителям Риги, к которому на День Победы, 9 мая, тысячи местных жителей принесли цветы.