16 января 2024, 18:29
Литва оценила возможность высылки украинских уклонистов
Дмитриевас: Литва решит судьбу военнообязанных после обращения Украины
Решение о депортации военнообязанных граждан Украины, которые находятся в Вильнюсе, примут только после официального обращения властей страны. Об этом заместитель министра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас заявил в эфире национального радио LRT.
«Литва анализирует ситуацию с находящимися в стране военнообязанными гражданами Украины», — отметил он.
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По словам Дмитриеваса, в случае положительного решения по предполагаемому запросу Украины процедура депортации должна соответствовать принципу верховенства права Европейского Союза. Кроме того, под высылку не подпадут те, у кого есть законные основания для освобождения от военной службы.
Уклонисты продолжают предпринимать попытки незаконно выехать за пределы Украины. Теперь они пытаются пересечь государственную границу в зимних маскировочных костюмах. Пограничники задержали в Одесской области двух мужчин в белых маскхалатах.
Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку, писала «Газета.ru». По словам бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, такой способ нужно использовать для каждой волны мобилизации.
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