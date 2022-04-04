Литва отозвала своего посла из России и заявила о закрытии консульства в Клайпеде

Послы России в Литве и Литвы в России вернутся в свои страны. Об этом заявил глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис. Его заявление опубликовал ТАСС со ссылкой на Bloobmberg.

Он заявил, что российское консульство в Клайпеде также будет закрыто. Действия литовского МИД связаны с понижением уровня дипломатических отношений с Россией.

Постановление, согласному которому российский посол обязан в ближайшее время покинуть рабочее место, принято правительством страны. Габриэлюс Ландсбергис пока не обозначил точную причину, из-за которой было принято такое решение.

Ранее Литва стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от поставок российского газа.